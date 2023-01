Messina, aggredisce compagna e figli anche con bastone e cintura

Un Natale tutt’altro che sereno quello appena andato in archivio per una famiglia messinese, dove le tensioni toccano l’apice il giorno di Santo Stefano. Lo scorso 26 dicembre, gli agenti intervengono nell’abitazione di un quarantottenne messinese, su segnalazione di uno dei cinque figli, che ha appena riferito «di un’aggressione subita da parte del padre». Il minore ha chiamato la polizia: parlando a voce bassa, ha detto di trovarsi sotto il letto della sua cameretta e di non volersi fare sentire: «Mio padre ci dà botte, ci vuole ammazzare di botte». Giunto sul posto il personale operante, l’uomo cerca di sminuire quanto accaduto, eppure la compagna si mostra chiaramente impaurita e con dei segnali vuole far capire che lui sta mentendo. Le forze dell’ordine notano che il bambino ha una escoriazione su una mano e dei lividi sulla nuca. La donna viene sentita.

