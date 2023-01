Lavori nei licei di Messina, servono aule... a tempo

È caccia aperta a spazi che possano diventare classi per le diverse scuole che dovranno essere rimesse a nuovo nel prossimo biennio.

Una doppia ricerca, da parte del Comune ma anche della Città Metropolitana, rispettivamente, per gli istituti dall’Infanzia alle medie inferiori e per le superiori.

L’ultimo “appello” in ordine di tempo è quello della ex provincia che ha dato tempo sino al prossimo 16 gennaio per la presentazione della manifestazione d’interesse di privati che possano mettere a disposizione locali da poter adattare a scuole “volano”. Sarebbero gli spazi da utilizzare transitoriamente dalle scuole dove saranno in corso di realizzazione gli importanti lavori dimessa in sicurezza con fondi Pnrr. Palazzo dei Leoni deve trovare aule per i licei Archimede, Seguenza e Maurolico. Il fabbisogno di aule “extra” è di una cinquantina, diciamo una quindicina ciascuno. Non un numero più alto perchè durante la fase di cantierizzazione il trasferimento degli studenti avverrà per gruppi di classi, e non ci sarà la chiusura in blocco. E allora la Città Metropolitana cerca almeno una quarantina di classi (una decina le avrebbe già a disposizione) per creare questo bacino dove far spostare le classi le cui aule saranno interessate dai lavori.

