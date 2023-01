Stamattina la Messina Marathon: ecco le strade chiuse tra Boccetta e Viale Europa

Stamattina si corre la Messina Marathon, una manifestazione sportiva che impegnerà 400 atleti in un percorso nel centro cittadino fra Boccetta e viale Europa. Per questo il Comune ha deciso una serie di divieti d transito e sosta lungo tutto il tragitto. Fino al primo pomeriggio, dunque, la mobilità in centro avrà delle modifiche.

Questo il percorso previsto con i conseguenti divieti:

PARTENZA. Ore 8.30. Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina).

Viale Garibaldi corsia lato monte.

Via Loggia dei Mercanti in direzione Corso Cavour.

Via Argentieri.

Via Consolato del Mare in Direzione Corso Cavour.

Via C. Colombo in direzione Piazza Duomo

Piazza Duomo in direzione di Via 1° Settembre.

Via 1° Settembre in direzione Via Garibaldi.

Viale Garibaldi in direzione sud verso Via T. Cannizzaro.

Piazza Cairoli dentro la linea del Tram in direzione sud.

Viale San Martino lato Monte in direzione sud fino al Viale Europa.

Inversione di Marcia al Viale Europa.

Viale San Martino lato Valle in direzione Piazza Cairoli.

Piazza Cairoli lato valle

Via G. Bruno.

Viale T. Cannizzaro in direzione Viale S. Martino.

Viale San Martino in direzione Via 1° Settembre.

Via 1° Settembre in direzione Viale Garibaldi.

Via Sant’Elia in direzione Via Garibaldi.

Viale Garibaldi lato Valle in direzione Nord fino al Viale Boccetta.

Inversione di Marcia al Viale Boccetta senza attraversarlo.

Viale Garibaldi in direzione Piazza Unione Europea.

ARRIVO Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina).(L’Arrivo coincide con la Partenza).

