Santo Stefano: canile abusivo, salvati due meticci. Erano denutriti

I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno salvato a due cani meticci di piccola e media taglia, trovati in evidente stato di denutrizione ed in precarie condizioni di salute, in un improvvisato ed inadeguato canile abusivamente realizzato in aperta campagna. Gli animali sono stati nutriti e sottoposti alle cure del caso da parte di personale medico del Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Mistretta, mentre la proprietaria, una cinquantenne del luogo, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti per vari reati.

