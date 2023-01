Messina, addio all'imprenditore Antonio Scibilia

Lutto nel mondo della ristorazione messinese. E' morto a 51 anni Antonio Scibilia, imprenditore e con una lunga tradizione familiare nel campo della ristorazione: figlio di Piero dell’omonimo ristorante, negli anni ’90 aveva creato e gestito il pub The Duck, uno dei primi locali messinesi con questo stile. Una lunga malattia se lo è portato via, grande dolore tra gli amici e chi lo conosceva. Anche l'assessore comunale Massimo Finocchiaro lo ricorda con un post: "Profondo dispiacere. Non oso immaginare il dolore della famiglia. Condoglianze di cuore a tutti i familiari e un abbraccio speciale per te caro Piero Scibilia . Che Dio lo accolga".

