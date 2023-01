A Milazzo raddoppiano i photored: uno anche al semaforo di Ponente

Il photored al semaforo di San Giovanni non solo rimarrà ma addirittura raddoppia: il sindaco Pippo Midili ha anticipato che ne verrà installato un altro al semaforo di Ponente. In merito alle infrazioni commesse all’incrocio di san Giovanni, all’ingresso dell’asse viario che presto saranno al vaglio dei giudici di pace, il primo cittadino ha assicurato che l’Amministrazione sta facendo quanto possibile per giungere ad una soluzione mentre per coloro – ed è la maggioranza ¬ che hanno oltrepassato l’incrocio col rosso, non ci sono giustificazioni di sorta e pertanto dovranno pagare sia il verbale sia subire la decurtazione dei punti sulla patente così come prevede il Cds. Questi invece i nuovi dati relativi alle multe. I verbali elevati nel periodo 1 luglio – 17 ottobre sono stati poco più di diecimila, e al momento quelli notificati che si fermano al 31 agosto sono 3869. Di questi è emerso, analizzando i fotogrammi che circa il 75 per cento dei trasgressori hanno proseguito la marcia con entrambe le luci semaforiche rosse e circa il 25 invece è passato col verde spostandosi dalla corsia di sinistra dove la lanterna semaforica era sul rosso. Sono questi i “cambi di corsia” che per l’Amministrazione vanno rivisti non perché non vi si stata infrazione ma perché riteniamo – ha detto Midili - sia stata fatta una contestazione restrittiva (6 punti anziché 2 e 184 euro anziché 42). Per chi è passato col rosso invece nessuna giustificazione”.

