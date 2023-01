Milazzo, “Mio figlio salvato da sicura morte”: il grazie di... cuore di una madre

«Gli angeli del “Ccpm” hanno salvato il mio piccolo». Così la mamma del bambino cardiopatico di 1 anno racconta, con emozione e soprattutto con gioia, la storia del bambino, arrivato in Sicilia dal Burundi nei giorni scorsi per subire un delicato intervento al cuore. Il bimbo è stato operato nel Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina: i medici dell'equipe del Bambino Gesù di Roma lo hanno salvato e, dopo il normale decorso post-operatorio, presto potrà tornare a casa, in Africa.

«Questo è il più bel regalo che una madre poteva fare al figlio in un periodo così bello come il Natale - spiega la mamma -. Il regalo che sono riuscita a fare a mio figlio è quello, meraviglioso, che hanno fatto a me i medici del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. Non trovo le parole per ringraziare l’associazione umanitaria che si è fatta carico del mio bambino, la Onlus "Aiutiamo il Burundi", con il dott. Stefano Cirillo, e poi il presidente del Burundi e il console italiano in Burundi, i medici, il primario dott. Sasha Agati, e tutto il personale del “Ccpm” per aver ridato la vita a un bimbo che avrebbe avuto solo la morte nel suo futuro».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata