Dalla zona Falcata al ponte sullo Stretto, passando per le isole pedonali: stasera torna Scirocco

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step. Nel primo sarà presente in studio la sottosegretaria ai rapporti con il parlamento Matilde Siracusano. Con l'esponente del governo sarà fatto il punto della situazione su molti provvedimenti che riguardano Messina ancora in itinere: dalla questione risanamento, la nomina di un sub commissario al centro di polemiche con il sindaco, al futuro della zona falcata dove è in gioco l'utilizzo dei fondi stanziati dal governo, al ponte sullo Stretto.

Nel secondo step si parlerà di commercio, di isole pedonali, di decentramento. In studio il presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi, il consigliere comunale Giovanni Caruso, il rappresentante di Confesercenti Benny Bonaffini, il presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto, la rappresentante di Confartigianato Daria Sturniolo, il consigliere della quarta municipalità Renato Coletta.

Collegamento con il centro polisportivo Giovanni XXIII dove la Cisl, il Csi e la parrocchia, hanno animato il natale del rione periferico

© Riproduzione riservata