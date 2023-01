Barcellona, la Cassazione sulle condanne al processo Gotha 6: «I pentiti tutti attendibili»

Sono 77 pagine. Che spiegano gli ergastoli ai vertici del sodalizio mafioso barcellonese dichiarati definitivi nel marzo di quest’anno. Adesso sono nero su bianco le motivazioni con cui la prima sezione penale della Cassazione ha esaminato la lunga catena di omicidi che Cosa nostra barcellonese decise in un vasto arco di tempo a cavallo tra gli anni 90 e 2000, tra assestamenti interni di peso e punizioni esemplari per chi sgarrava. Una catena di sangue che processualmente è finita negli atti dell’operazione “Gotha 6”, una delle inchieste della Procura di Messina che hanno letteralmente smantellato negli anni l’intera organizzazione mafiosa. La sentenza di primo grado si ebbe da parte della Corte d’assise il 23 novembre del 2019, quella d’appello il 19 maggio del 2021.

Ci sono vari aspetti trattati dai giudici in tutte queste pagine. Sintetizzando possiamo dire che giudicano l’iter processuale corretto, soffermandosi anche sul cambio del collegio del primo grado, e valutano come importante e “convergente” il contributo dichiarativo fornito dai vari collaboratori di giustizia, sotto un duplice profilo: hanno fatto tutti parte “dall’interno” di Cosa nostra barcellonese, hanno partecipato con vari ruoli ai tanti omicidi. L’unico dubbio di una certa rilevanza che i giudici della Cassazione esprimono è per l’attribuzione a Salvatore “Sem” Di Salvo del profilo decisionale di due omicidi, quelli di Felice Iannello e Domenico Pelleriti.

Vediamo qualche passaggio tra le 77 pagine. I giudici della Cassazione affermano che in primo grado «... i fatti sono stati ricostruiti, al di là degli elementi di prova generica relativi alle modalità di consumazione dei singoli omicidi, attraverso le dichiarazioni rese dai collaboranti, in molti casi co-autori dei delitti oggetto di contestazione.

