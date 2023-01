A Messina "Un abbraccio blu" per l'autismo: giochi e incontri per una domenica inclusiva

Domenica 8 Gennaio 2023 alle 10,30, presso la struttura Bibidi Bobidi Park, in via Bonino si terrà l'iniziativa "UN ABBRACCIO IN BLU", evento gratuito organizzato da Confartigianato Messina e destinato prevalentemente ai bambini con disturbi dello spettro autistico, a bambini con abilità diverse, e alle famiglie.

Si tratta di una occasione inclusiva, in cui tutti possono partecipare, un'occasione per condividere piacevolmente dei momenti ludici per i più giovani, ed un aperitivo conviviale per tutti gli altri.

“Si tratta di una occasione, come tante ce ne vorrebbero - ha affermato la rappresentante di Confartigianato Messina Daria Sturniolo che ha organizzato l'evento - per eliminare barriere relazionali che non hanno ragione di essere, per conoscere e per conoscersi, per fare amicizia, creare rete e socialità, per offrire momenti di serenità e relazione a tanti ragazzi dotati di immense risorse emotive. Confido che tanti concittadini avranno il piacere di partecipare ".

