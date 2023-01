Messina, natante in difficoltà soccorso a 300 metri dalla costa a Gazzi

Nella mattinata odierna la Capitaneria di Porto di Messina ha ricevuto la richiesta di soccorso da parte di una persona a bordo di una unità da diporto di lunghezza 6,30 metri, colore bianco, semicabinato con motore fuoribordo, rimasta con il motore in panne a circa 200-300 metri dalla costa, nelle acque antistanti località Gazzi. Nell’immediatezza la Capitaneria di porto assumeva il coordinamento delle operazioni di soccorso, allertando la dipendente m/v cp 2088 che si dirigeva sul punto per dare assistenza al malcapitato. L’attivita’ di soccorso si e’ protratta fino al raggiungimento del locale porticciolo turistico “Marina del Nettuno” ed alla completa messa in sicurezza del natante.

