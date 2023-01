Ufficio commissario Covid di Messina: chiudono anche PalaRescifina e Milazzo

"Vista la nuova normativa che non prevede il tampone di fine isolamento, l’Asp ha deciso di chiudere il Palarescifina e che è possibile fare tamponi solo in farmacia e laboratori a pagamento". Lo ha reso noto l'Ufficio del commissario Covid di Messina. "Ricordiamo inoltre che ha chiuso l’Hub Fiera e che è possibile fare vaccini antinfluenzali, anticovid, Papilloma e Lea nella sede Asp di via la Farina n 84 angolo via S.Cecilia. Sempre in virtù della circolare del ministero della Salute Circolare n. 51961 del 31.12.202 Chiusa anche l’area screening di Milazzo per i tamponi".

Questi i dati Covid:

COMUNE DI MESSINA: attuali=295 positivi del periodo=674

DISTRETTO BARCELLONA POZZO DI GOTTO: attuali=141 positivi del periodo=256

DISTRETTO LIPARI: attuali=17 positivi del periodo=34

DISTRETTO MESSINA: attuali=346 positivi del periodo=761

DISTRETTO MILAZZO: attuali=138 positivi del periodo=259

DISTRETTO MISTRETTA: attuali=9 positivi del periodo=17

DISTRETTO PATTI: attuali=85 positivi del periodo=189

DISTRETTO SANT'AGATA: attuali=113 positivi del periodo=193

DISTRETTO TAORMINA: attuali=35 positivi del periodo=66

PROVINCIA DI MESSINA: attuali=884 positivi del periodo=1775

