Riqualificazione linea tranviaria di Messina, Atm aggiudica i lavori

Sono stati aggiudicati alla ditta Ingegneria Costruzioni Colombrita i lavori per la riqualificazione della linea tramviaria di Messina che ha offerto un ribasso pari al 13,222% sull’importo posto a base di gara di 25.759.009 euro, ovvero 22.353.153 euro. In attesa della convocazione della Conferenza Speciale di Servizi da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, nonostante i solleciti inviati da ATM negli ultimi mesi. All’esito della conferenza dei servizi si procederà con il progetto esecutivo e successivamente si potranno avviare i cantieri che dovrebbero partire entro l’estate 2023.

I lavori prevedono tra le innovazioni più importanti il passaggio a binario singolo con interscambio nelle aree di Provinciale - Palazzo Palano e della Via Vittorio Emanuele II e il completo rifacimento del manto stradale. Tra gli altri interventi programmati anche la riqualificazione architettonica di Piazza della Repubblica, l’abbattimento delle barriere per favorire l’accesso al mare nell’area della cortina del porto e interventi di ampliamento del verde pubblico, previsto anche il rifacimento dei capilinea del tram, delle fermate e dell’impiantistica. Raggiunto anche l’obiettivo di aggiudicare la gara nei termini fissati della normativa, eseguendo le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, in modo da notificare a tutte le aziende l’esito della gara e avviare i procedimenti amministrativi.

“Con l’aggiudicazione della gara si avvicina sempre più il processo di rinnovamento della linea tramviaria di Messina – dichiara il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna – che vedrà a breve la messa in servizio della quarta vettura revampizzata, che già è stata consegnata ed è in attesa del collaudo in loco. Al termine dei lavori la nostra città potrà godere di un servizio all’avanguardia totalmente rivoluzionato con la flotta tram al completo.”

Sul punto esprimono la prossima soddisfazione il Primo Cittadino, Federico Basile e il vicesindaco, Salvatore Mondello. “Andiamo avanti in continuità mettendo a frutto quanto è stato programmato dalla giunta De Luca – dichiara il sindaco – Tassello dopo tassello stiamo componendo un sistema di mobilità sempre più competitivo e che ci porterà ad avere una qualità della vita sempre migliore e degli standard che ci porteranno ad essere sempre più città europea”.

“Si continua a lavorare alacremente a quello che è un nuovo modo di pensare la mobilità ma soprattutto quella che è la visione di Messina 2030.” Conclude Salvatore Mondello.

