Milazzo, arriva il finanziamento per la riqualificazione dell'ex stazione ferroviaria

Il 2023 si apre con una buona notizia per il Comune di Milazzo. Il Ministero dell’Interno tra i provvedimenti adottati a fine anno ha concesso un nuovo finanziamento di oltre un milione di euro per sviluppare progettualità esecutive di opere pubbliche. Le somme saranno investite per il concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria dove si prevede la realizzazione del Parco urbano che l'amministrazione ha battezzato "TraiMari", per la posizione equidistante tra la riviera di ponente e quella di levante, ed ancora per il rifacimento della rete idrica comunale e per interventi di mobilità dolce e sostenibile finalizzati al collegamento pedonale meccanizzato Borgo/Tono tramite via Porticella e Borgo/Vaccarella già assentiti dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina.

