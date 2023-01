Trova un petardo sul balcone e cerca di buttarlo ma esplode in mano, un ferito nel Messinese

Un solo ferito per i botti di capodanno a Messina e provincia che chiude l’ultima notte dell’anno con festeggiamenti che sono andati avanti fino all’alba. L’unico ferito si registra in provincia, a Patti, dove un uomo, mentre puliva il balcone di casa ha trovato un petardo che gli è scoppiato in mano mentre lo buttava via. Inizialmente è stato portato all’ospedale di Patti dove è stato medicato, i medici hanno previsto una prognosi di trenta giorni, quindi è stato trasferito a Messina al Policlinico al reparto di chirurgia plastica. A Messina invece anche tre bambini sono finiti al pronto soccorso ma hanno riportato solo lievissime escoriazioni, sono stati medicati e subito dimessi. Per il resto a Messina la notte è trascorsa tranquilla. Nonostante il divieto di botti e fuochi d’artificio previsto da un’ordinanza del sindaco Federico Basile, alla mezzanotte si sono scatenati i festeggiamenti con petardi, botti e fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno. Solita confusione nelle strade allo scoccare della mezzanotte

