Milazzo, multe al semaforo di S. Giovanni: due mesi di udienze

Calendario ricco di udienze per i giudici di pace del Tribunale di Barcellona nelle prime settimane del nuovo anno. Materia del contendere i ricorsi relativi alle multe elevate per le infrazioni al semaforo di San Giovanni dell’asse viario che collega Corriolo col centro di Milazzo.

Centinaia infatti i ricorsi presentati dai tanti legali interpellati dai cittadini che non intendono accettare supinamente una sanzione che ritengono illegittima o comunque errata nella contestazione della presunta violazione del codice della strada. Le prime udienze sono fissate a metà gennaio, si proseguirà nella settimana successiva e poi il clou il 16 febbraio quando è prevista la trattazione di diversi ricorsi di automobilisti difesi dall’avvocato Luigi Giacobbe del foro di Messina. Tantissime le motivazioni eccepite: dal ritardo della notifica rispetto ai 90 giorni previsti dal codice della strada, all’invalidità della sanzione rilevata nel centro abitato, o strada locale, su cui sono chiare varie pronunce della Cassazione. Ed ancora si eccepisce la mancanza della prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, l’autostop hd, specie in relazione alle dovute periodiche tarature. Si fa rilevare anche che l’intervallo tra la luce verde e quella rossa deve durare almeno quattro secondi. Tutte motivazioni già affrontate da Giudici di Pace di altri distretti – si evidenzia – che hanno annullato le sanzioni comminate da altri Comuni. E non è da escludere nemmeno un futuro danno erariale per le casse comunali milazzesi (solo le spese di notifica dei verbali) con ulteriore esborso per gli incolpevoli cittadini che subiranno le conseguenze della situazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata