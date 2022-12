Longi, legittima l’elezione del sindaco Fabio

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’elezione di Antonino Fabio a sindaco del Comune di Longi. La Prima sezione civile della Suprema Corte ha dunque chiuso definitivamente il caso aperto dopo le Amministrative dell’aprile 2019.

All’epoca, a ricorrere per la decadenza di Fabio furono lo sfidante Antonino Miceli e altri cittadini elettori, contestando l’incompatibilità in virtù del ruolo ricoperto dal fratello Luigi, presidente del Cda della Banca di credito cooperativo Valle del Fitalia, cui era affidata fino a maggio 2019 la Tesoreria comunale. Una situazione per cui Antonino Fabio era già stato dichiarato decaduto dopo la precedente elezione del 2017. Il Tribunale di Patti, nel novembre 2019, si pronunciò per la decadenza del sindaco ma l’ordinanza fu poi ribaltata dalla Corte d’appello di Messina, che nel febbraio 2021 accertò il superamento tempestivo della causa di incompatibilità, con la rescissione, pochi giorni dopo l’insediamento del sindaco, del contratto di Tesoreria con l’Istituto di credito. La Cassazione ha adesso respinto il ricorso proposto contro il provvedimento d’appello.

