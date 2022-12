S. Teresa Riva, antenne 5G col “silenzio-assenso”. L’opposizione lancia dardi infuocati

Gli aspetti tecnici e politici affrontati dagli amministratori, la rabbia e le preoccupazioni manifestate dai cittadini, con una certezza emersa al termine del dibattito: la battaglia è solo all’inizio. Il consiglio comunale di Santa Teresa di Riva ha discusso ieri pomeriggio in seduta aperta l’interrogazione della minoranza sulle stazioni radio base 5G di Iliad in fase di installazione nelle vie Monsignor Antonino Celona e Scorsonello, grazie ai permessi di costruire ottenuti con il silenzio-assenso ma per i quali il Comune ha avviato nei giorni scorsi la procedura di revoca, dopo aver rilevato diverse irregolarità.

«Siete rimasti in silenzio per cinque mesi – ha contestato al sindaco il capogruppo di opposizione Nino Bartolotta –. L’Amministrazione doveva assumersi la responsabilità di dare i permessi o negarli, se lei non sapeva nulla non è sollevato da responsabilità, c’è una scala di persone che non potevano non sapere e se sapevano e hanno taciuto faccia le sue valutazioni. Non mettete sul banco degli imputati l’Ufficio tecnico, la politica non è esente da responsabilità perché ha compiti di indirizzo e controllo». La minoranza ha chiesto le dimissioni della vicesindaca Annalisa Miano «per il conflitto di interesse che la coinvolge, visto che il proprietario del terreno di via Celona è il suocero che lavora all’Ufficio tecnico, anche se non ha preso parte al procedimento, e se il sindaco non è stato informato dalla sua vice viene a mancare il rapporto di fiducia e dunque deve fare una valutazione».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata