Messina, pubblicati i bandi per 341 posti al Comune: parte il turn over

Chiude l’anno guardando al proprio futuro il Comune di Messina che prepara le prime 341 assunzioni del ben più ampio piano di turn over programmato dall’amministrazione Basile.

Come previsto dai tempi serrati imposti dall’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno, alla vigilia di San Silvestro è arrivata la pubblicazione dei nove bandi di concorso previsti per il 2022. Lo stralcio si trova sulla Gazzetta ufficiale regionale, mentre i dettagli sono tutti in una determina firmata ieri sera dal direttore generale Salvo Puccio.

Quali figure Partiamo dai profili che saranno messia bando nei prossimi mesi. Dovranno essere coperti 341 posti di categoria C (sarà sufficiente il diploma) e categoria D (servirà la laurea). Nel dettaglio si tratta di : 100 funzionari tecnici, 79 i funzionari amministrativi, 25 quelli contabili, 5 dell’area di vigilanza, 5 avvocati, 20 funzionari legali, a cui si aggiungono della categoria C, 50 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili e 50 istruttori tecnici.

Come partecipare

L’iscrizione al bando sarà esclusivamente on line. Il sito di riferimento nel quale presentare la domanda è: https://catd-contabile-comune-messina.ilmiotest.it/. Le istanze dovranno essere presentate a partire dal 16 di gennaio e solo per i successivi 30 giorni, quindi entro la mezzanotte del 15 di febbraio. Serviranno dieci euro di bonifico per ciascuno dei concorsi a cui si partecipa e i candidati dovranno essere in possesso di una casella di posta certificata e anche dello Spid.

