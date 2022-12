Messina, accoglienza dei migranti all’ex Gasparro: nuovi bandi

La Prefettura confeziona tre bandi per l’accoglienza dei migranti e l’ex caserma Gasparro di Bisconte continua a ospitarli, dopo essere stata chiusa per parecchio tempo, complice la “battaglia” dell’ex sindaco Cateno De Luca. Da premettere, però, che gli stranieri sono assistiti non più in quelle aree con box prefabbricati finite sotto i riflettori soprattutto per mancanza delle condizioni di sicurezza, bensì in strutture murarie poste più a valle, lungo la via Direzione Artiglieria.

Con determina a contrarre dello scorso 29 novembre, il Palazzo del Governo ha deliberato di affidare i servizi di gestione e funzionamento del Centro di primo soccorso e identificazione per 200 posti per il periodo di 12 mesi dalla data di stipula della convenzione. E quindi ha indetto una procedura di gara su piattaforma telematica con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. «L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata non superiore a 12 mesi, per un importo stimato di 1.751.220 euro». Così, tra eventuali estensioni e altre opzioni, l’appalto può arrivare a un corrispettivo di 4.728.294 euro. La data ultima di presentazione delle offerte è stata fissata il 21 dicembre. L’iter è in corso e si basa sulla valutazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, di quella economica e dei documenti di comprova.

