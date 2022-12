Milazzo, il monitoraggio dell’Arpa non rileva nuove criticità

L’Arpa ha presentato i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria effettuato nel 2021 su e per il comprensorio tirrenico i parametri non registrano sostanziali modifiche rispetto alle precedenti rilevazioni. È quanto emerge nello studio che l’Agenzia regionale ha messo a disposizione di tutte le istituzioni, per avere un report aggiornato della situazione delle varie aree industriali.

Il 2021 è stato tra l’altro anche l’anno che si è caratterizzato per il completamento della rete delle stazioni fisse di misura, come previsto dal Programma di Valutazione, e dal successivo passaggio alla completa gestione e validazione dei dati da parte di Arpa Sicilia. «Queste attività – si evidenzia nello studio – hanno determinato la messa in esercizio di nuove stazioni e l’implementazione di alcune stazioni esistenti, ciò ha inevitabilmente comportato dei periodi di mancato funzionamento di alcune stazioni». La valutazione della qualità dell’aria mostra superamenti del valore obiettivo per l’ozono (O3) e del particolato fine PM10 nell’Agglomerato di Catania. Per il benzene non sono stati registrati superamenti del valore limite annuo previsto nel D.Lgs. 155/2010 tranne che nella stazione Augusta che si trova nell’Area ad elevato rischio di crisi industriale di Siracusa».

