Messina, alla galleria Telegrafo altre 2 settimane di lavori

Altro che 31 dicembre. Ci vorranno almeno due settimane prima che si possa completare la riparazione della galleria Telegrafo e quindi possa essere ripristinato il traffico regolare lungo la A20 per chi viaggia verso Palermo. Una disdetta, il prolungamento dell’attesa, dettato dalla necessità del ripristino della piena sicurezza del tunnel dove un camion è andato a fuoco il 24 dicembre. Fino al dieci, forse al dodici di gennaio, si lavorerà nella galleria con tre turni di otto ore per cercare di ridurre al minimo i tempi necessari. Soprattutto quelli legati alla rifacimento di quella parte della calotta che è stata pesantemente intaccata dalla fiamme.

«Abbiamo completato le operazioni di carotaggio – spiega il dg del Cas Salvatore Minaldi – e oggi termineremo le analisi per verificare il declassamento del calcestruzzo a causa dell’incendio. Il calcestruzzo a 450 gradi subisce un’alterazione e ha uno scadimento delle sue caratteristiche meccaniche. Adesso si deve stabilire per quanti centimetri occorre che si intervenga con la sostituzione del calcestruzzo. Metteremo una rete d’acciaio per 30 o 40 metri e poi sarà spruzzata una miscela speciale che ripristinerà la perfetta tenuta. Abbiamo tre squadre all’opera: una per il ripristino impianti, una per l’illuminazione e una ditta per la “picconatura” e lavorano h24».

Minaldi poi parla della relazione dell’ispettore del Ministero Placido Migliorino, richiamata dalla UilTrasporti, che “bocciò” nel 2021 la galleria Telegrafo per tutta una serie di criticità. «Anche con una galleria in perfette condizioni, l’incendio avrebbe fatto il medesimo danno.

