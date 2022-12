Continua la svolta green di Venetico: meno linea ferrata, sempre più alberi

Impronta sempre più “green” nel territorio di Venetico. Sono iniziati, infatti, gli interventi di abbellimento dell'area contigua alla via Carlo Giunta. L'amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare un segnale in chiave ambientale, ha scelto di piantare quindici alberi di alto fusto di tipo Canfora, che sono stati già messi a dimora.

Sempre nella via Carlo Giunta saranno rimossi i pini, per consentire l'ampliamento della strada e la creazione di parcheggi. Inoltre, verranno sostituiti gli impianti di pubblica illuminazione, nell’ottica del risparmio energetico. Il tutto sarà reso possibile con i 45mila euro assegnati al Comune dalla Regione Siciliana.

Tornando alla piantumazione degli alberi, il sindaco Francesco Rizzo ha anticipato che il progetto non si ferma qui. È infatti prevista la collocazione di circa 150 alberi nell'area dell’ex complesso delle Ferrovie di Venetico. Un viale alberato che si estenderà per un chilometro e seicento metri circa, la cui realizzazione è in programma per il prossimo anno.

