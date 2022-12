Tragedia sfiorata a Capo d'Orlando, auto precipita in una scarpata: due 20enni in ospedale

Precipitano nella notte con la loro utilitaria in una scarpata alta quattro metri e per fortuna rimangono illesi. Protagonisti della disavventura sono stati due ragazzi, lui 19 anni e lei 20, ambedue orlandini: la Fiat Tipo guidata dal giovane, dopo aver sbandato nella curva del cavalcavia della via Finocchiaro Aprile e dopo aver distrutto metri e metri di ringhiera di ferro e un palo dell’illuminazione pubblica, è precipitata nel terrapieno sottostante, profondo quattro metri e più.

Si deve all’impatto con un grosso albero di ulivo se l’auto non ha continuato a rotolare ancora. Nonostante il terribile urto, i due ragazzi sono usciti da soli dall’auto, per poi essere trasportati all’ospedale di Sant’Agata di Militello e dopo le prime cure ritornare a casa nella stessa nottata. L’incidente autonomo è accaduto questa mattina, intorno alle quattro. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per gli accertamenti, ma anche il Gruppo di Protezione civile di Capo d’Orlando, che dopo i primi soccorsi ha provveduto a transennare quella parte di cavalcavia rimasta senza ringhiera.

