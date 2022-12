Messina, riduzione dell'erogazione idrica nella zona sud: possibili disagi

Oggi riduzione idrica nelle zone di Villaggio Aldisio, Fondo Fucile, Valle degli Angeli, via comunale Santo, via comunale Bordonaro, via Palmara. Completata nelle prime ore di questa mattina una complessa riparazione del serbatoio "Santo" non rinviabile, che determinerà riduzioni degli orari di distribuzione idrica odierna, nelle zone servite dall’impianto e, precisamente a: Villaggio Aldisio, parte a monte di via Gaetano Alessi, Fondo Fucile, Valle degli Angeli, in via comunale Santo, via comunale Bordonaro, via Palmara.

Gli utenti potranno sempre seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722 o sulla pagina social all’indirizzo https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam

© Riproduzione riservata