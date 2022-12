Messina, Inditex replica ai dipendenti Zara e Stradivarius: "Disponibili al dialogo"

Dopo la protesta degli impiegati dei punti vendita messinesi di Zara e Stradivarius, con a fianco la Filcams Cgil, arriva la replica dell’azienda.

“Inditex Italia - si legge in una nota - mantiene sempre un dialogo fluido e costruttivo con la rappresentanza legale dei lavoratori, che ha portato a risultati importanti, anche di recente, per tutti i dipendenti in tutti gli aspetti delle condizioni di lavoro inoltre, da molti anni, Inditex riconosce ai dipendenti di negozio un incentivo mensile. In quest'ottica, abbiamo avanzato diverse proposte per aumentare il benessere e la qualità della vita dei nostri dipendenti, che si concretizzano anche in incrementi netti sostanziali, e stiamo portando avanti un confronto con le varie parti per raggiungere il miglior risultato possibile per tutti”. Quindi, l’augurio “che le trattative portino a nuovi accordi nel prossimo futuro, anche in considerazione del processo di rinnovo del CCNL della GDO”.

© Riproduzione riservata