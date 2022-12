Milazzo, violenza sugli spalti: daspo di tre anni per tifoso 28enne

Divieto di accesso per tre anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per il tifoso ventottenne che, lo scorso 30 novembre, in occasione dell’incontro tra S.S. Milazzo e Polisportiva Modica Calcio tenutosi a Milazzo, si è reso responsabile di comportamenti violenti. Queste le prescrizioni del Daspo deciso dal questore dopo le indagini del commissariato di Milazzo. Stabilita anche l’interdizione ai luoghi interessati dalle partite, comprese strade, stazioni e persino esercizi pubblici. Il ventottenne si è arrampicato sulla ringhiera in metallo che separa la gradinata e il campo di gioco dello stadio «Marco Salmeri», quindi ha raggiunto il settore dedicato ai tifosi ospiti oltrepassando un settore cuscinetto e ha inveito ripetutamente contro gli avversari, slacciandosi la cintura dei pantaloni e colpendo con la stessa la recinzione di separazione degli spalti. Infine, ha scosso con forza uno dei cancelli d’ingresso cercando invano di aprirlo. Il Daspo prevede l’obbligo a presentarsi presso l’ufficio di polizia al 25esimo minuto del primo tempo ed al 25esimo minuto del secondo tempo di ogni partita della squadra S.S. Milazzo.

