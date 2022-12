Milazzo, dati sull’occupazione: continua un drammatico saldo in negativo

I dati del triennio 2018-21 sono leggermente migliori rispetto a quelli registrati nel periodo 2015-17 ma l’analisi del mercato del lavoro del comprensorio tirrenico è ancora assai preoccupante. Infatti, a fronte di circa 2000 persone che hanno perso il posto di lavoro, si registra un inserimento occupazionale di circa 800 unità ma con rapporti di lavoro a tempo determinato. Dati comunque migliori quelli che interessano questo comprensorio rispetto a Messina che con appena il 35,1%, si piazza all’ultimo posto nella classifica sul tasso di occupazione nei grandi comuni.

Il report è stato diffuso dall’ufficio statistica del Comune di Palermo, elaborato su dati Istat ma il quadro è quello che da tempo evidenziano anche i sindacati. La provincia messinese, tirrenica e nebroidea registra una lieve inversione di tendenza grazie alla presenza di realtà primarie, su tutte le Raffineria, realtà sempre più imprescindibile dal punto di vista dell’offerta di lavoro e quindi di produttività economica, ma anche altre aziende sia dell’indotto, sia del terziario. Parametri che consentono di alzare l’asticella e così il tasso di occupazione fra gli uomini di età compresa fra i 15 e i 64 anni si assesta di poco sopra al 50 per cento, quasi il doppio di quello delle donne. E il quadro poteva essere migliore se non ci fosse stato il passo indietro degli “stagionali” alle isole Eolie. Mai come quest’anno infatti vi sono state difficoltà a trovare personale disponibile a lavorare nel corso della stagione estiva.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata