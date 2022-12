Messina, domani al Molo Norimberga lo sbarco di 104 migranti

Uno sbarco di 104 migranti è previsto per domani mattina, alle 7 circa, al Molo Norimberga di Messina. La notizia filtra dalla Prefettura messinese, dopo l'avvio delle attività di trasbordo di migranti su alcune unità navali, nell'ambito di una operazione Sar, a sud di Porto Palo. Sono stati individuati alcuni porti di approdo tra i quali, appunto, quello di Messina, al quale sono stati destinati circa 104 profughi, per le prime attività di soccorso ed identificazione. Arriveranno a bordo del pattugliatore Monte Cimone della Guardia di Finanza. Quella di oggi è stata una giornata di sbarchi, soprattutto a Lampedusa: qui sono arrivati, a bordo di cinque imbarcazioni, 236 migranti. L’approdo più consistente è stato l’ultimo e ha portato sull'isola 110 persone su un barcone di 12 metri. A soccorrerlo la Guardia di finanza. Ai soccoritori hanno riferito di essere originari di Egitto, Siria, Bangladesh, Etiopia e Marocco e d’essere partiti alle 21 di ieri da Zawiya, in Libia. All’hotspot dell’isola, dove sono stati portati tutti i migranti approdati oggi, ci sono circa 800 persone, il doppio della capienza massima.

