Comune di Messina, pubblicati gli elenchi dei candidati a tre ruoli dirigenziali

Pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Messina nella Sezione Informazioni e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione atti e bandi di concorso, l’avviso relativo all’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al colloquio per la selezione pubblica, per tre anni, di tre figure dirigenziali. Il contratto a tempo determinato prevede l’assunzione di tre dirigenti con profilo amministrativo, tecnico ed economico-finanziario. Il colloquio dei candidati ammessi si terrà giovedì 29 dicembre 2022, alle ore 15.00 e seguenti, presso la Sala Caponnetto di Palazzo Zanca.

