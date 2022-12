Messina, disagi alla stazione. La denuncia dei sindacati: "Ascensore rotto da un mese"

I sindacati Filt Cgil e Orsa e l'associazione Cittadinanzattiva in una nota denunciano che nella stazione di Messina dal 22 novembre "l'ascensore che serve i binari 7/8 è incredibilmente fuori servizio, con problemi e disagi per persone con ridotta mobilità e i disabili". "È inverosimile - scrivono i sindacati - che una stazione come Messina abbia allo stato attuale soltanto un ascensore funzionante. Per raggiungere i binari da cui partono ad esempio gli Intercity (treni a lunga percorrenza) si deve compiere un tragitto con valigie a seguito, per circa 600 metri al freddo e talvolta sotto la pioggia". "Per la sicurezza e la dignità dei viaggiatori e degli operatori chiediamo - proseguono i sindacati - che si provveda immediatamente all’attivazione dell’ascensore. Ad ogni modo si agevolino, nelle more del ripristino, le operazioni di assistenza delle persone a ridotta mobilità attraverso modalità e strumenti che non pregiudichino la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e delle lavoratrici".

