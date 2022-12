Natale a Taormina, si rinnova la tradizione del tuffo a mare VIDEO

Falò per riscaldare simbolicamente il bambinello nel centro storico e bagni in riva al mare di Mazzeo, frazione di Taormina, grazie anche ai venti gradi registrati nel comprensorio turistico. Si è rinnovato così il tradizionale appuntamento con il tuffo a mare di Natale. L'iniziativa, ideata dai gemelli James e Justin Moschella, è giunta ormai alla decima edizione e ha chiamato a raccolta tanti appassionati che si sono tuffati in mare a mezzogiorno in punto.

"L'evento nasce - spiega Justin - dalla voglia di aggregare persone, conoscenti, amici e vacanzieri e trascorrere alcune ore di divertimento ed allegria con l’insolito tuffo fuori stagione per festeggiare il giorno di Natale, in compagnia, approfittando della nostra splendida spiaggia e del nostro incantevole mare». Tanti Babbo natale si sono tuffati anche in altre zone di Taormina.

© Riproduzione riservata