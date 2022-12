"Era un giovane limpido e serio". A Milazzo l'allenatore di rugby ricorda Nino Calabrò

«Era veramente una perla di ragazzo, non è un modo di dire, lo era davvero, è sempre stato educato, perbene, seguito dalla famiglia e un lavoratore». Attilio Dasia, allenatore delle Aquile del Tirreno, squadra di rugby di Milazzo, parlando con AGI ricorda con affetto Nino Calabrò, il giovane originario della cittadina nel Messinese, ucciso insieme alla fidanzata Francesca Di Dio in un’abitazione di Thornaby-on-Tees, nella contea di North Yorkshire, in Inghilterra. Una tragedia che ha colpito sia la comunità di Milazzo, ma anche quella di Montagnareale dove viveva Francesca.

Nino Calabrò era un appassionato di rugby, cresciuto nell’ambiente rugbistico di Milazzo e Barcellona PG, per un periodo aveva anche giocato nella squadra locale. Attilio Dasia, lo aveva allenato nella squadra seniores e ne aveva apprezzato le qualità umane. «Non riesco a spiegarmi come sia accaduto - prosegue - Nino è sempre stato un ragazzo assolutamente lineare, limpido, l’ultima volta che l’avevo incontrato mi aveva detto che aveva intenzione di fare un’esperienza all’estero, poi l’avevo seguito anche su Facebook. E’ una tragedia immane per un ragazzo pulito e lindo. Al nostro interno quando si parlava si lui lo si portava ad esempio per serietà». Intanto i suoi compagni di squadra stanno organizzando una raccolta fondi: «Sono stati gli stessi ragazzi dell’età vicina a quella di Nino che si sentivano con lui e che sono rimasti sconvolti da questa notizia - conclude - a organizzarla e io mi sono reso subito disponibile».

