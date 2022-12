"Per noi un Natale di rabbia": tirocinanti di Messina Social City senza stipendio

E' un Natale amaro per i tirocinanti del progetto “Percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano” finanziato con fondi Pon Metro, Poc metro e ReactEu sotto l'egida della Messina Social City. Sinora non hanno ricevuto gli stipendi e difficilmente li prenderanno entro Natale. "Non sappiamo più a chi rivolgerci" hanno scritto alla nostra redazione. Diverse sono le segnalazioni giunte che riguardano appunto i tirocinanti, in forza a Messina Servizi. "Dovevamo essere stipendiati il 15 dicembre come ogni mese, ma questo mese siamo arrivati al 22 dicembre e ancora non è stato versato nemmeno un euro. In via approssimativa - spiegano - abbiamo contattato chi di competenza e nessuno ci ha saputo dare risposta, anzi staccavano i telefoni e dicevano di non essere reperibili e che non è il loro lavoro". "Molti di noi hanno figli - spiega un'altra tirocinante - e non hanno una fonte di guadagno alternativa, informalmente abbiamo saputo che in questi mesi ad anticipare le nostre spettanze è stata la Messina Servizi, allora abbiamo contattato la Messina Social City ma nessuno ha saputo darci una risposta".

Solo tredicesima, al momento, invece per i lavoratori della Messina Social City. Lo stipendio di novembre non è stato ancora pagato. La fattura da Palazzo Zanca, come informa la sindacalista Clara Crocè, è stata pagata mercoledì e oggi dovrebbe arrivare nella casse della Messina Social City. Quindi i bonifici istantanei in modo che i lavoratori abbiano sui conti lo stipendio.

