Il messinese Christian Zoda assassinato in Germania. Una zia: "Sandra gli confidò..."

In relazione alla morte di Christian Zoda, il ventitreenne messinese assassinato in Germania, parla in esclusiva alla Gazzetta una zia.

"Tutto è accaduto e partito da questa ragazza Sandra - racconta la parente del giovane - della quale mio nipote Christian era molto amico. Lei si confidava con mio nipote, e gli ha rivelato che vedeva strano il comportamento dello zio nei suoi confronti. Sandra ha detto a mio nipote che lo zio provava un insano sentimento per lei. Domenica mattina alle 6 circa la ragazza era rientrata dalla discoteca e una volta arrivata a casa si sono perse le tracce. A questo punto sono iniziate le ricerche: Sandra stava nell'appartamento sopra dello zio e quest'ultimo - secondo l'ipotesi della donna - avrà pensato che mio nipote potesse essere al corrente di qualcosa".

La zia del giovane messinese ha anche una sua ipotesi sulla dinamica del delitto, che è comunque ancora al vaglio degli inquirenti: "Mercoledì mattina lo zio - che è stato fermato per il delitto, ndr - è andato nel locale di mio nipote, ha estratto la pistola e ha sparato i primi due proiettili. Mio nipote ha iniziato a scappare ed è stato rincorso e lo zio gli ha sparato altri tre colpi perché lo voleva far tacere. Questo è quello che sappiamo per il momento. E mio nipote è poi morto in sala operatoria".

