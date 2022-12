Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato: la proroga di sei mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici rilevate nel territorio dell’isola di Vulcano, in provincia di Messina.

© Riproduzione riservata