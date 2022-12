Ripartono i lavori al ‘Ritiro’: “Bypass pronto per la Befana”

Qualcosa si muove al cantiere del viadotto Ritiro. Ieri, dopo lunga attesa, è iniziata la prima fase di posa dell’asfalto sulla rampa che dovrà condurre i mezzi dalla carreggiata di monte a quella di valle dove sarà attivato il doppio senso di marcia per consentire la fine dei lavori nel viadotto che porta a Boccetta.

Due giorni fa l’allarme lanciato dal Cas che ha parlato di “seria preoccupazione” sull’andamento delle battute finali del cantiere. Complici, una serie di rallentamenti sulla tabella di marcia e anche un ultimo fuori programma con il cedimento di una parte della stessa rampa, dopo le piogge delle scorse settimane.

La Toto Costruzioni ha comunicato che «il volume di terreno interessato dall’evento, di pochi metri cubi, è stato immediatamente rimosso appena cessate le forti precipitazioni. Quanto avvenuto non comporta alcun ritardo nella consegna dei lavori del bypass; infatti, proprio oggi è iniziata la fase di stesura dello strato di base per la pavimentazione. Seppure dovessero essere necessari ulteriori interventi per rendere maggiormente stabile la scarpata, questi non comporterebbero comunque un allungamento dei tempi. Inoltre, per l’apertura al traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata destra, si sta procedendo alla sostituzione di alcuni tratti di barriere di sicurezza e di un cordolo all’interno della galleria Baglio. La programmazione degli interventi, considerati i ritardi subiti per il maltempo e tenuto conto delle nuove lavorazioni, renderà possibile l’ultimazione dei lavori del bypass nella prima metà del gennaio prossimo».

