Messina, la Camera di Commercio rilancia: "Ricostruita la governance"

In cento pagine, la sintesi di ciò che è stato realizzato negli ultimi cinque anni e di ciò che s’intende fare nel prosieguo. È stata presentata questa mattina al Palazzo camerale, nel corso di una conferenza stampa, la pubblicazione del bilancio di mandato della Giunta camerale guidata dal presidente, Ivo Blandina. «Dieci anni fa le associazioni di categoria, i sindacati e gli ordini professionali diedero vita al tavolo “Uniti per Messina” - afferma Blandina – avviando, così, una nuova stagione di elaborazione e confronto sui temi dello sviluppo e del lavoro. Un’esperienza che, ancora oggi, ci ricorda che l’unità è un valore. E proprio questo è stato l’elemento centrale della ricostituita governance della nostra Camera di commercio: qui abbiamo trasferito il nostro impegno comune, insieme agli stessi valori, conservando la medesima spinta ideale. Una missione che ci eravamo affidati e che stiamo perseguendo con la stessa convinzione».

Si parte dal contesto socio-economico nel quale l’Ente camerale opera, per poi porre l’accento sulla sua identità, sui servizi e sulle risorse di cui dispone. Spazio, poi, ai risultati conseguiti con i progetti e gli eventi portati avanti, con lo sguardo proteso al futuro, del quale sono già state delineate le linee strategiche. «Il personale ridotto drasticamente, a causa dei pensionamenti che si sono succeduti negli anni, e mai rinnovato per mancanza di risorse finanziarie – dichiara la segretaria generale, Paola Sabella - il lock down, il peso sul bilancio degli oneri pensionistici e la riduzione del diritto annuale non hanno impedito, con notevole sforzo e tanta passione, la realizzazione di molteplici attività e progetti. Oggi, la Camera di commercio di Messina è considerata, grazie al lavoro svolto in questi ultimi anni, tra gli Enti camerali più attivi e visibili del sistema, ottenendo un riposizionamento importante del suo ruolo come coordinatore dello sviluppo economico del territorio».

Innovazione, progettualità, sostenibilità, digitale, promozione del territorio, turismo e cultura sono stati i fattori alla base delle strategie degli organi camerali, concentrando l’attenzione sul mondo delle imprese, destinatari principali dei servizi e delle attività camerali. E, per il futuro, le linee guida seguono la stessa direzione. Come dimostrano le iniziative già in cantiere, indicate dalle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio camerale. Oltre alla prosecuzione dei progetti già avviati, Rideonstrait, Porta Del Mare, Destination Make! Messina e Mirabilia, verranno supportati i progetti del Pnrr; saranno creati centri commerciali integrati di via; promosse, valorizzate e tutelate le imprese artigiane, le produzioni tipiche locali con la costituzione del “Bee Sicily – Welcome Center” e del Laboratorio sociale di smielatura “Bee-future”. Sarà, altresì, ripristinata la biblioteca camerale e realizzato un centro documentazione, partendo dal potenziamento del personale e dalla risoluzione del problema delle pensioni a carico delle Camere di commercio siciliane. E, al fine di creare un sistema imprenditoriale di qualità, è stata già avviata una collaborazione con la struttura manageriale ZES Sicilia Orientale per l’espletamento dell’attività istituzionale all’interno di uno sportello sito nel Palazzo camerale. Presenti alla conferenza stampa anche i componenti della Giunta camerale, Cettina Scaffidi, Tonino Genovese, Carmelo Picciotto e Vito Siracusa.

© Riproduzione riservata