Messina, Danilo Lo Giudice nuovo presidente della Srr. Subentra a Dafne Musolino

E' Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva ed ex deputato regionale, il nuovo presidente della Srr, la Società per la regolamentazione della gestione dei rifiuti nell'area metropolitana. Dopo le dimissioni di Dafne Musolino, eletta al Senato, ad annunciare la nomina, durante un breve passaggio di consegne tra il neopresidente e la parlamentare messinese, è stato il sindaco Federico Basile, che ha augurato buon lavoro e Lo Giudice e ringraziato Dafne Musolino "per quanto fatto in Srr durante questi anni".

La Srr è nata a seguito della legge n.9 dell'aprile 2010 sulla riforma del sistema degli Ambiti territoriali ottimali nella Regione siciliana. L'oggetto di competenza è la organizzazione territoriale, l'affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I Comuni che ne fanno parte sono 37, oltre a Messina capoluogo: Alì, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Fiumedinisi, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Mandanici, Merì, Milazzo, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant’Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta e Valdina.

La società esercita l‘attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti.

