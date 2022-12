Messina, adeguamento sismico alla "Cannizzaro". Chieste spiegazioni. Ma la soluzione resta il San Luigi

Adeguamento sismico delle scuole. Argomento che con il passare dei giorni sarà sempre più all'ordine del giorno a Messina. A chiedere chiarezza è il Codacons che vuole sapere tempi di lavoro e soluzioni. Oltre che sulla situazione riscontrata ai Licei Seguenza, Maurolico e Archimede, dove sono previsti i primi cantieri a partire dall'estate, l'associazione di consumatori chiede risposte in particolare, sulla situazione della "Cannizzaro-Galatti". Nelle settimane scorse, nel corso di un incontro con i rappresentanti della scuola, con in testa la dirigente Egle Cacciola, il sindaco Basile ha annunciato la chiusura totale del plesso a partire dal prossimo anno e il trasferimento di tutte le classi al San Luigi.

“La problematica non è certo sorta in questi giorni” - prosegue il Codacons (che ha già inoltrato una diffida contenente anche la richiesta di aver copia di tutti gli atti inerenti la vicenda) - “ed il cattivo stato di manutenzione degli edifici scolastici e l’assoluta necessità di interventi di consolidamento sismico sono una problematica che andava affrontata da tempo, programmando gli interventi, senza arrivare alla totale chiusura di una della scuole più importanti del territorio cittadino, senza nemmeno sapere quando i lavori finiranno e la scuola potrà riaprire i battenti”. “Ancora più incertezza vi è per le sorti delle 11 sezioni della scuola dell’infanzia (frequentate da oltre 200 bambini) per le quali non si sa se le stesse saranno spostate al San Luigi o in altra sede non specificata”.

Nei giorni scorsi, invece, a farsi sentire erano stati alcuni docenti e alcuni genitori. In una nota inviata al Ministro, al Prefetto e al Provveditore. Nel documento si legge che "purtroppo, contrariamente a quanto detto dalle Autorità non esiste alcun progetto esecutivo e men che mai sono ancora stati nominati i tecnici progettisti, né quindi è stato possibile quantificare il costo del progetto in 10 milioni di euro. Conseguentemente non si hanno notizie certe di impegni di spesa assunti dall’ente finanziatore in favore del Comune di Messina. Quindi, sono state date alla cittadinanza notizie non corrispondenti al vero; tale assunto si evince dalla manifestazione di interesse pubblicata solo giorno 15 dicembre 2022 per il reperimento di eventuali progettisti per affidamento per “Lavori di rafforzamento locale/miglioramento sismico/adeguamente sismico degli edifici scolastici della città"

Nella lettera si evidenzia dunque come:

- I 24 mesi di chiusura dell’istituto si configurano come mera ipotesi;

- ad oggi non sono stati forniti i documenti tecnici richiesti al Comune relativi all’esito delle indagini diagnostiche sulla vulnerabilità dell’edificio effettuate nei mesi precedenti;

- ad oggi non sono stati forniti i documenti tecnici richiesti al Comune relativi all’esito delle indagini sul tetto stesso.

I genitori che hanno sottoscritto il documento chiedono "che si faccia chiarezza sulla tipologia di intervento che necessità l’I.C. Cannizzaro Galatti a seguito delle indagini diagnostiche di vulnerabilità sismica, se si tratta di miglioramento sismico o di adeguamento sismico; l’eventuale redazione del progetto prevede una parzializzazione degli interventi in modo da restare fruibile parte della struttura, durante le lavorazioni, proprio come avverrà nell’ Istituto superiore Liceo Scientifico Archimede di Messina e come avviene in tantissimi istituti sottoposti a tale tipologia di interventi. Che Comune e Provveditorato, Scuola collaborino nell’interesse di alunni, docenti, collaboratori, assistenti e famiglie affinché non si desertifichi la scuola Cannizzaro Galatti e si possano trovare i corretti e doverosi equilibri, già provati da due anni di pandemia; si prendano in considerazione le proposte di locazione locali in centro città pervenute al Comune, affinché si possano ospitare le classi in sito più congeniale alle famiglie ed ai lavoratori e non certo dislocate lontanissimo rispetto all’attuale sede di lavoro".

Ma da Palazzo Zanca la decisione sembra ormai presa: si andrà tutti al San Luigi e la decisione verrà comunicata e ufficializzata a inizio 2023.

© Riproduzione riservata