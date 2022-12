Lipari: dissalatore a produzione ridotta, rischio crisi idrica a Natale

L’isola di Lipari rischia la crisi idrica durante le festività natalizie. Da un paio di giorni il dissalatore di contrada San Vincenzo a Canneto produce, per via di un problema tecnico, solo 800 tonnellate circa di acqua dissalata al giorno, contro le abituali 4.000. I tecnici sono al lavoro per ripristinare, nel più breve tempo possibile, la normale produzione.

L'amministrazione comunale per fare fronte all’emergenza ha richiesto alla Regione l’invio di navi cisterna. Quest’ultima, a sua volta, ha ottenuto dal Ministero dei Trasporti, dal quale dipende il rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, 10.000 tonnellate di acqua. Potrebbero arrivare alla vigilia di Natale ma non essere sufficienti per il fabbisogno.

