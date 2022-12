Babbo Natale sessista, a Messina è polemica su un cartellone pubblicitario

Associazioni di consumatori e comitati di docenti sul piede di guerra. "Quella pubblicità va rimossa, è un insulto alle donne e alla lotta che stanno combattendo da decenni per sfatare i più biechi luoghi comuni", è un coro di reazioni contro il manifesto affisso sui muri di alcune strade della città, che reclamizza l'apertura di un nuovo negozio per la vendita di prodotti derivati dalla cannabis, con annesso sexi-shop. Nel cartellone si vede un uomo travestito da Babbo Natale che, con una foglia di marijuana, sculaccia una ragazza in giarrettiera.

