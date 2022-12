Messina, sicurezza stradale: bandito un premio tra gli studenti intitolato a Milena Visalli

In memoria di Milena Visalli, la giovane deceduta in un incidente stradale il 12 Giugno 2020, la famiglia ha voluto istituire un premio annuale a lei intitolato, da assegnare ad uno o più studenti delle scuole superiori della città di Messina, quale contributo al loro percorso di studi.

L’iniziativa è condivisa dal Kiwanis Club Peloro Messina, che l’ha fatta propria ed intende sostenerla, unitamente alla famiglia, in quanto aderente allo spirito kiwaniano e alle finalità che il club Peloro si prefigge, improntate alla promozione dei sublimi valori umani, alla formazione di una comunità migliore e alla diffusione dei principi di solidarietà.

A tal proposito, il Kiwanis Club Peloro Messina ha inteso dedicare un giorno dell’anno alla diffusione della cultura del rispetto e della consapevolezza, basi essenziali per comprendere il valore della vita umana che non può essere in nessun modo messa a rischio per incoscienza e superficialità.

Il Club Peloro indica il 20 gennaio 2023 come data per la 2 ͣedizione della “Giornata del rispetto e della consapevolezza”, giorno in cui si terrà, alle ore 09,30, nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina un convegno che avrà come titolo “Un attimo e ti cambia la vita”, durante il quale verrà presentata l’edizione 2022/2023 del “Premio Milena Visalli” e che vedrà la partecipazione di esperti che tratteranno gli effetti derivanti dall’inottemperanza delle regole di condotta alla guida, sotto il profilo civile, penale e psicologico. A tale incontro saranno invitati esponenti delle istituzioni cittadine, docenti e alunni delle degli Istituti superiori di Messina.

Il premio, che consisterà nella somma di denaro di € 2.000,00 (duemila/00), è indirizzato agli alunni delle scuole superiori che realizzeranno, anche un lavoro singolo o di gruppo (fino a 4 persone della stessa classe), con la supervisione di un docente.

L’oggetto del Concorso è la realizzazione di un “MANIFESTO PER LA VITA” con il quale si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili.

Il poster e i collegati slogan saranno diretti a realizzare una campagna pubblicitaria a favore della sicurezza stradale. Partendo da sensazioni, suggestioni ed idee su ciò che rappresenta per i giovani la sicurezza stradale, gli studenti sono invitati a riflettere e a realizzare un manifesto, che traduca le loro idee in concreti progetti di comunicazione per sensibilizzare tutti ad una guida più sicura e prudente. Le tematiche trattate nei manifesti si dovranno, fra l’altro, riferire a: alcol e guida, velocità, utenti deboli della strada (moto biciclette e pedoni).

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani, con la collaborazione della Scuola, delle famiglie, del Governo, delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine sulla formazione e informazione, per porre un argine al problema dell’incidentalità stradale, favorendo e consolidando la diffusione della cultura della sicurezza per tutti gli utenti della strada e formare, così, cittadini responsabili.

Il Manifesto dovrà contenere alla fine una dedica a Milena Visalli. La dedica più bella sarà incisa su una panchina che sarà istallata sul luogo dell’incidente.

La consegna del Premio avverrà giorno 12 giugno 2023 alle ore 18.00 presso la “Casa-museo di Milena”, sita in contrada Macchia, Zafferia.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

