Messina, la Casa di Vincenzo per i senzatetto cambia... casa e nome

La Casa di Vincenzo cambia… casa. Entro Natale la struttura che si trova nell’area degli ex Magazzini Generali alla Marittima verrà trasferita nel plesso dell’ex Dina e Clarenza in via Sardegna. Ad annunciarlo sono stati oggi il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore a margine della conferenza stampa sull’emergenza freddo. Tra un paio di mesi, infatti, nella zona della stazione marittima, dovranno iniziare i lavori di abbattimento delle strutture dove poi si realizzerà l’iHub dello Stretto. A cambiare non sarà solo la location, dovrebbe essere diverso anche il nome.

