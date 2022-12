“Il Ponte sullo Stretto? Sarà un boom economico. Anche per le compagnie di traghettamento”. A dichiararlo è Pietro Franza, amministratore delegato di Caronte e Tourist, nell'intervista rilasciata al nuovo periodico Costrand Magazine, patrocinato da Sicindustria. “Abbiamo già programmato l’acquisto di altre navi”. Nel numero anche storie di aziende familiari d’eccellenza del Sud che hanno saputo rinnovarsi. «Il Ponte sullo Stretto è una straordinaria opportunità», a dichiararlo a Costrand Magazine è Pietro Franza.

Il presidente di Sicindustria Messina e amministratore delegato di Caronte & Tourist ribadisce di essere favorevole al progetto: «Sarà – dice – un boom economico anche per il traghettamento». E nell’articolo pubblicato nella nuova rivista cartacea e digitale edita dalla Costrand Srl spiega in maniera dettagliata anche il motivo. «Il ponte sullo Stretto ha una valenza europea perché diventa un corridoio per le merci rendendo più veloce il trasporto tra Africa e Nord Europa. Dal punto di vista pratico interessa principalmente il settore ferroviario e non quello automobilistico Auto e mezzi pesanti passeranno altrettanto velocemente con i traghetti e, forse, con costi più bassi». Insomma Costrand Magazine fa il suo esordio nel mondo dell’editoria mettendo in primo piano uno degli argomenti che in questo periodo ha acceso non pochi dibattiti e suscitato molte polemiche anche politiche. Ottantadue pagine, dodici articoli, nove storie di azienda che hanno un solo filo conduttore “Affari di Famiglia”. La prima edizione del giornale, in distribuzione da appena una settimana, è diretto dalla giornalista Rossana Franzone.

