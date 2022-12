Dramma nel Messinese, operaio finisce in una scarpata con una betoniera e muore

Un operaio di 49 anni è morto a Ucria, in provincia di Messina, mentre lavorava nel cantiere per un’opera di adeguamento sismico e idrogeologico. L’uomo è uscito fuori strada con una betoniera finendo in una scarpata e morendo sul colpo. Originario di Favara, nell’Agrigentino, era impiegato in una ditta privata che eseguiva i lavori appaltati dalla struttura per il dissesto idrogeologico. La salma dell'operaio è stata trasferita a Patti. Indagano i carabinieri della Compagnia locale.

© Riproduzione riservata