Milazzo, Pronto soccorso in sofferenza. Attese per l’Area chirurgica

All’ospedale “Fogliani” restano i problemi e, soprattutto, le attività chirurgiche stentano a ripartire nonostante sia stata disposta la ripresa delle attività ordinarie post Covid-19. E quindi le liste d’attesa per gli interventi non urgenti si allungano a dismisura specie in un reparto che, da sempre, è stato riferimento del presidio mamertino: l’Ortopedia che, per usare un gioco di parole, è praticamente “ingessata”. A parte le urgenze, infatti, non è possibile programmare l’attività ordinaria che pure riguarda non solo il comprensorio di Milazzo ma pure l’area dei Nebrodi. Il nodo – secondo quanto si è appreso – riguarderebbe la cronica assenza di anestesisti; questione già venuta fuori in passato ma rimasta irrisolta. Al “Fogliani” per le note limitazioni imposte ai medici dall’Asp nessuno rilascia dichiarazioni, ma il problema sarebbe collegato alla decisione sempre dell’Azienda sanitaria di mantenere una nutrita squadra di anestesisti a Barcellona, dove è presente un’unica branca chirurgica, in un presidio peraltro privo di rianimazione, penalizzando Milazzo dove invece sono presenti ben cinque specialità.

Insomma basterebbe poco per ottimizzare le risorse umane.

Stesso discorso per il Pronto soccorso dove la situazione di emergenza non è legata solo alla mancanza di medici, ma, riteniamo, anche dall’assenza di idonee infrastrutture che consentano una corretta accoglienza e, quindi, gestione dei pazienti. E in questo senso dovrebbe intervenire l’ assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, per uscire da una impasse che si trascina da tempo visto che l’Azienda sanitaria ha sottolineato che spesso la carenza dei medici è legata alla indisponibilità di coprire la pianta organica.

È un dato di fatto che il Pronto soccorso accolga, ad esempio, coloro che vengono da Patti, S. Agata Militello e Barcellona in quanto i nosocomi di queste località non hanno struttura con endoscopia e i malati emorragici vengono portati a Milazzo.

