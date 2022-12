Messina, non ancora retribuito il progetto "Estate addosso". Calafiore: "Entro la prima decade di gennaio"

Si aspettavano un regalo da incassare prima della festa più attesa dell'anno, ma dovranno ancor attendere qualche settimana per riscuotere i soldi del progetto "Estate addosso" di Messina social city. All'accorata lettera che ci ha fatto pervenire uno dei partecipanti, arriva la risposta dell'assessora ai servizi sociali Alessandra Calafiore.

"Abbiamo lavorato per due mesi costantemente. Ho finto un mese fa e ancora non sono stato retribuito, e come me altri 600 ragazzi e molti hanno deciso di protestare davanti la sede della Messina social city perché dopo che abbiamo lavorato nel freddo, fuori pure quando pioveva, ancora ci devono pagare. Molti di noi vogliono passare le feste con almeno il proprio stipendio". A questo giovane impegnato nel progetto, risponde l'assessora Calafiore da noi interpellata dopo essersi consultata con il presidente della Messina social city trattandosi di attività gestionale.

"Da quando sono terminate le attività, stiamo effettuando il monitoraggio di quelle effettuate presso le aziende ospitanti; appena si concluderanno, effettueremo i pagamenti delle indennità in un'unica soluzione entro la prima decade di gennaio, tenendo conto della fine del progetto per i beneficiari".

