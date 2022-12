Nuove antenne per cellulari a S. Teresa di Riva, tutti decisi a vederci chiaro

Reazioni di incredulità e preoccupazione tra la popolazione di S. Teresa di Riva alla notizia data dalla “Gazzetta del Sud” venerdì scorso in merito all’installazione di nuove antenne 5G per la telefonia cellulare nel centro ionico.

L’operatore Iliad sta proseguendo i lavori per due stazioni radio base in via Monsignor Antonino Celona, nella zona centrale, e in via Scorsonello, alla periferia sud al confine con Savoca, e in quest’ultimo caso gli interventi sono in uno stato più avanzato tanto che è già stata innalzata la torre sulla quale verranno installate le antenne. Attività che la società ha avviato grazie al silenzio-assenso maturato dopo le richieste di permesso di costruire, visto che decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, e la mancanza di un provvedimento favorevole o di diniego entro tale termine, si è formato il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti. Procedura che sta suscitando polemiche e interrogativi.

