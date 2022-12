Messina, si accende anche piazza Duomo con Matthew Lee

Adesso è davvero tutto pronto. Con le ultime riunioni di ieri pomeriggio è arrivato il via libera definitivo ai concerti organizzati a piazza Duomo nell’ambito del Natale messinese. A pochi passi dalla splendida fontana di Orione del Montorsoli, è stato montato l’enorme palco sul quale si esibiranno tanti cantanti di primo piano della musica italiana. E si parte prorpio stasera alle 21 con il concerto di Matthew Lee, un virtuoso del pianoforte declinato in chiave rock, un po’ come ha fatto per oltre mezzo secolo Jerry Lee Lewis. Il suo show è “Back to rock&Love Tour” e l’ingresso in piazza è gratuito. Lui all’anagrafe è Matteo Orizi, cantante e pianista marchigiano (nato a Pesaro e diplomato al prestigioso al Conservatorio Gioachino Rossini), che dalla musica classica è passato al rock. È famoso sui social per aver improvvisato nei posti pubblici più disparati.

